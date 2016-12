VMware Fusion のよくある質問に答える Bot の部品作ってみた

この記事はvExpert Advent Calendar 2016 のためのエントリとなります。本情報の内容(添付文書、リンク先などを含む)は、作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります。

元々、エントリーした時には「運用管理系のはなし(WSLかASR系のこと検討中)」と言っていたのですが、諸事情あって、このネタにしました。

先日、QnA Maker というサービスが Preview 公開されました。 これは、Microsoft の Bot Framework や他のBot サービス基盤で簡単にQ&Aを返すボットの処理を組み込めるというものです。

URL やテキストファイル、PDF ファイルや Word ファイルを元に Q ( Question =質問)と A ( Answer =回答)のセットを抽出し、インデックス付けとランク付けをしたものをナレッジベースエンドポイントとして提供し、 Microsoft Bot Framework やほかの Bot サービスとつないでいろいろなチャットを行うボットの機能の一部として利用可能なものです。

https://qnamaker.ai/Documentationよりリンク

利用方法は3ステップとなります。

1. Knowledge Base Q & A のセットを準備する。 (Webサイトやテキストファイル、OCR情報つきPDF、Wordファイル等がサポートされています。)

2. Test チューニングする

3. Publish 公開する

能書きはともかく、早速使ってつくってみます。※Microsoft Account を事前に準備しておきましょう。

初回はログインを促されるので、Microsoft Account でログインしましょう。

2.QnA Maker の作成

①サービスの名前をつけます。今回は VMware Fusion FAQ という名称にしました。

②通常ならFAQページのリンクをいれるだけで勝手につくってくれるのですが、サイトのつくりによっては判断できないため( VMware さんのサイトは判断できないつくりになってました。)

困ったので、ファイルに QnA をまとめてアップロードすることにしました。

アップロードで読ませられるファイルの形式はドキュメントによると下記になります。

1. .tsv: QnA contained in the format Question<Tab>Answer 2. .txt, .docx, .pdf: QnA contained as regular FAQ content, i.e. sequence of questions and answers.

ですが!!!VMware Fusion のオフィシャルFAQサイトは、回答が複数行な内容も多く .tsv 形式のファイルを作成するのは結構つらいです。

タブキー区切りですが、半角スペースが入っているとファイルから読み込めないようなので、ファイルからのインポートをあきらめ、直接コピー&ペーストすることにしました。(疲れた、、、、)

※ソースは手入力の場合はEditionalと入ってるので入力できませんのでご注意ください。

Q and A を入力し終えたら、いよいよTest のフェーズになります。

3.左側のタブのTestをクリックします。

ひたすらこの作業でフレーズ追加をしたら、、、下記の図のように答えるようになります。

最後に右上の「Publish」をクリックします。

無事Publishできました。

Chrome Extention を使用してテストすると下記のような結果が返ってきました。

このように、QnA Maker を使用すると簡単にFAQを返すモジュールが作成できます。

明日は、大塚さんの番になります。